Автор: Димаш Тулегенов

Есть ли смысл в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Астаной" и польским "Ракувом"? На этот вопрос ответа нет, да и задумываться не стоит, ведь все равно он будет проведен через неделю, 28 июля, в Нур-Султане. Лучше обсудить тот кошмар, который произошел накануне в Польше.

Корреспондент Vesti.kz разобрал бесхребетное выступление столичных в первом еврокубковом матче сезона, отметил важные детали и предположил, что по логике вещей должно произойти дальше.

Логистика и руководство

О том, что даже ничья будет отличным результатом на выезде для "Астаны", было известно еще до игры. Ведь не может профессиональная команда добираться на столь важный матч так поздно. Основа прилетела еще поздно в среду, а остальные добрались на автобусе из Варшавы за несколько часов до стартового свистка.

Руководство клуба, которое должно все эти детали контролировать и регулировать, не справилось должным образом. Было сделано заявление о возникших сложностях, независящих от клуба, но на уровне еврокубков это чуть ли не единичный случай. Ведь даже у коллектива из того же Гибралтара в этом плане все в полном порядке.

В команде и так в последнее время есть некий разлад в раздевалке, но порядок установить там некому. Что уж говорить о главном тренере, у которого на первом месте не объективная оценка состава, а землячество?

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Сербская гармония

Главный тренер Срджан Благоевич уже десятки раз отвечал на вопросы о вратарской позиции. И каждый раз серб пытался угнаться за двумя зайцами - и оправдать непрекращающиеся ошибки своего соотечественника Марко Милошевича, и сказать несколько хороших слов об Александре Заруцком.

А какой смысл говорить, что эти вратари примерно одного уровня, и оба являются лучшими в Казахстане, если все равно один продолжает выходить на поле, пропускать мячи в свои ворота (или привозить их), слышать критику фанатов и СМИ, а второй сидит на скамейке запасных каждый матч? Вчера у Милошевича был еврокубковый дебют, впрочем, как и тренера Благоевича. Думается, они его навсегда запомнят.

Срджан несколько раз указывал на то, что Милошевич отлично играет ногами, и это очень важно для его тактики. Быть может, за эти почти полгода можно было научить играть ногами и Заруцкого? Или же поставить в рамку полевого игрока. Потому что складывается ощущение, что Благоевичу абсолютно не важно, как вратарь справляется со своими основными обязанностями. Его интересует нечто другое.

Другие "чудеса" в составе

"Астана" часто проваливается в опорной зоне. Знаете, почему? Потому что в тройке хавбеков практически всегда задействовано сочетание Макс Эбонг - Аслан Дарабаев - Жереми Манзорро. Всех троих объединяет то, что они более атакующие и созидающие игроки, а не разрушители. Манзорро и Дарабаев не успевают возвращаться назад, а Эбонг очень нужен со своими забеганиями и смещениями впереди.

Эта проблема обострилась в тот момент, когда Благоевич решил выгнать из команды Исламбека Куата - ярко выраженного опорного полузащитника, пахаря, пусть и с нелегким характером. После внутреннего конфликта Куата со своим одноклубником, Благоевич решил раз и навсегда избавиться от казахстанца. И теперь Куату просто нет достойной замены на позицию разрушителя, а во время трансферного окна клуб подписал лишь двух латералей.

"Астана" не может - Томасов не поможет

Ну как тут не вспомнить вчерашнее отсутствие Марина Томасова? Лидера "Астаны" не было в Польше, потому что он заболел и остался в Нур-Султане. Так ли это на самом деле - знает лишь сам хорват и клуб.

В коллективе имеется разлад, не все понимают и тренера. Кроме того, еще неясно, о чем Томасов думает больше - о текущих результатах и играх, или же о подписании нового контракта (текущий истекает в конце сезона), чтобы сохранить хороший оклад еще на пару лет.

Никто не вправе обвинять Томасова в симуляции, но все это достаточно странно и будто бы взаимосвязано.

Можно забыть про еврокубки

Есть ли смысл верить в камбек "Астаны"? Верить - это субъективно, но вот объективно можно сказать, что этого не случится. Отыграть пять голов, когда внутри команды происходит что-то неладное - невозможно.

Для "Астаны" уже будет успехом не упасть лицом в грязь при родных болельщиках (если они придут на трибуны и не объявят бойкот) и не проиграть с таким же счетом, как в Польше. А после окончания противостояния "Астане" вновь придется концентрировать свое внимание на внутренних турнирах. И непонятно, будет ли у тех же легионеров должная мотивация, чтобы доигрывать кампанию исключительно в Казахстане. Ведь обычно, подписывая контракт с "Астаной", все говорят о возможности сыграть на евроарене.

Что должно быть дальше?

По логике вещей, здесь можно ожидать всего. И смены руководства, и отставки главного тренера, и чего-то еще, что поменяет обстановку в целом. Как минимум фанаты "Астаны" заслужили до конца сезона не видеть лицо Милошевича. Но если Марко продолжит играть в старте и после этого - то тут уже ничего не поможет объективности.

Как бы этот сезон ни завершился во внутреннем первенстве, "Астана" его уже провалила за счет игр в Европе. Получается, что третий год подряд столичный клуб рискует вылететь из квалификации, причем не дойдя даже до финала отборочного цикла.

Следует признать, что от той "Астаны", которая радовала казахстанцев евроосенью сезон за сезоном, остались лишь имя и теплые воспоминания. Нынешняя "Астана", во всех смыслах, не соответствует тем стандартам, которые были установлены еще несколько лет назад.

Напомним, что первый матч противостояния в Польше завершился уничтожением "Астаны" со счетом 5:0. Ответная игра пройдет 28 июля в Нур-Султане.

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Фото: ФК "Астана"©️

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