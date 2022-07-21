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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Неопределенность с лидерами и сорванный полет в Польшу. Как в "Астане" наступил управленческий хаос

Неопределенность с лидерами и сорванный полет в Польшу. Как в "Астане" наступил управленческий хаос
©ФК "Астана"

Еврокубковая кампания "Астаны" началась в абсолютно неожиданном режиме - команда не сумела вовремя прибыть в Польшу на первый матч с "Ракувом" в квалификации Лиги конференций. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему такая ситуация недопустима для клуба подобного ранга и что в целом не так с управлением в столичном коллективе. 

"Астана" - постоянный участник еврокубков от Казахстана на протяжении последних десяти сезонов, и подобная проблема с выездным матчем возникает впервые. Клуб давно узнал соперника, локацию и должен был иметь план Б на случай форс-мажора. Многие европейские клубы и вовсе прибывают на выездную игру за два-три дня. К слову, "Астана" в прошлые годы практиковала подобное, поскольку это позволяет команде лучше адаптироваться к местным условиям и спокойно готовиться к матчу. Например, так сделал нынешний соперник "Кайрата" в Лиге конференций - венгерский клуб "Кишварда". 

Сейчас руководство "Астаны" поставило игроков в тяжелейшее положение, и, по слухам, некоторые лидеры остались крайне недовольны произошедшим. Команда в стрессе, часть игроков добирается одним путем. Если верить источникам, другая часть делегации прибудет в Ракув лишь за четыре часа до матча. Восстановление, сон, предматчевая тренировка, адаптация к условиям, весь план тренерского штаба - этот алгоритм полностью разрушен. 

Кроме того, нет информации, каким образом "Астана" вернется на родину. Не исключено, что команде вновь придется добираться разными группами игроков в разное время. Меж тем уже в воскресенье команду Благоевича ждет кубковая встреча с "Тураном". 

И все это происходит с "Астаной" - клубом, который ранее несколько лет подряд являлся примером как по результатам, так и по организации для всех казахстанских команд. "Астана" годами зарабатывала репутацию крепкого и солидного европейского клуба, а теперь происходит такое, от чего в шоке даже в польской провинции. 

Все прошлые успехи "Астаны" на еврокубковой арене, в том числе, заключались в правильной организации работы клуба. Об этом перманентно говорил Григорий Бабаян, и это, в том числе, помогло вырасти "Тоболу" после его прихода. Невозможно представить, чтобы "Астана" в период тандема Стойлов - Бабаян столкнулась бы с проблемой своевременного перелета в другую страну. 

Ситуация с выездом в Польшу - очередной и, вероятно, самый характерный пример управленческого хаоса в столичном клубе. А ведь есть и другие вопросы, которые остаются без ответа.

"Астана" никак не решает вопрос с Исламбеком Куатом. Да, клуб вполне может считать, что игрок виноват, тренер его не видит в составе, но наличие капитана сборной Казахстана во второй команде "Астаны" - это неправильно, это не решение проблемы. Нужна коммуникация между игроком и клубом, ведь держать дорогостоящего футболиста в резерве до конца контракта (причем длительного) - это неблагоразумно и вредит экономике "Астаны". 

Опять же, сигнал от еще одного лидера Марина Томасова. Безусловно, "Астана" имеет полное право не продлевать с хорватом контракт. С точки зрения долгосрочного планирования, это даже логичный ход для спортивного менеджмента, ведь Марин уже возрастной футболист. Но Томасов прав в одной простой детали - если клуб не хочет пролонгировать контракт, то он должен знать об этом за полгода до завершения действующего соглашения, ведь самому футболисту тоже необходимо планировать свое будущее. Не разговаривать об этом со столь титулованным и важным в истории клуба игроком - это как минимум странно со стороны "Астаны". 

Так или иначе, мы желаем именно команде "Астаны" удачи в предстоящем матче, ведь она им точно пригодится в сложившихся обстоятельствах.  

Напомним, что матч "Ракув" - "Астана" пройдет в ночь с 21 на 22 июля и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29
2 Астана 15 8 3 4 33-16 27
3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20
10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17
11 Туран 14 3 7 4 11-14 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Астана ФК КПЛ Лига конференций

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