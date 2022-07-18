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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Не хочу никого обманывать". Марин Томасов - о контракте с "Астаной" и шансах в Лиге конференций

"Не хочу никого обманывать". Марин Томасов - о контракте с "Астаной" и шансах в Лиге конференций
©ФК "Астана"

Лидер столичной команды Марин Томасов рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о своем желании остаться в составе "Астаны" и высказался о шансах на успех в Лиге конференций.

34-летний хорватский легионер является лучшим бомбардиром в истории шестикратных чемпионов Казахстана, но его участие в еврокубках за "Астану" может стать последним.

- Впереди еврокубки, какие задачи поставлены перед командой?
- "Астана" приучила болельщиков к групповым стадиям еврокубков. К сожалению, по ряду определенных причин, мы уже несколько лет не доходим до данной стадии, и тем не менее, если ты выступаешь в таком большом клубе, то задачи, кроме как выхода в группу Лиги Конференций, быть не может.

- У команды в соперниках второй клуб Польши "Ракув". Способна ли нынешняя "Астана" на равных конкурировать с таким клубом?
- "Астана" обыгрывала сильнейший клуб Польши – "Легию". Да с того времени многое изменилось, но тем не менее тогда мы показали, что при правильном подходе клуб способен на успешное выступление в Европе. Поэтому мы должны сделать все, чтобы клуб прошел "Ракув".

- У тебя в конце сезона завершится контракт с "Астаной". Ты лучший бомбардир команды в этом сезоне, рекордсмен клуба по забитым мячам, да и, возможно, лучший легионер в истории клуба. Останешься в "Астане" дальше?
- Действительно, мой контракт подходит к концу. В вопросе продления контракта нужна заинтересованность двух сторон. Для меня "Астана" - это клуб моего сердца, я здесь провел пять замечательных лет, болельщики меня любят и ценят, несмотря на то, что моя семья большую часть времени далеко от меня, в Казахстане я себя чувствую комфортно. Поэтому, если меня спросят, хочу ли я и дальше остаться в "Астане", то да, я этого хочу. Но при этом должна быть заинтересованность и клуба, пока из руководства ко мне никто не обращался.

Я каждый сезон забиваю за клуб по 10-15 голов и столько же отдаю голевых передач, приношу победы и думаю, что своей игрой за эти пять лет заслужил, как минимум, чтобы руководство переговорило со мной, озвучило свои намерения. Но пока со мной никто не разговаривал. Когда с "Астаной" завершался мой первый полноценный контракт, то за полгода до даты окончания мы сели за стол переговоров и подписали новый контракт. Сейчас же клуб молчит.

- Если не "Астана", то где ты можешь продолжить карьеру?
- Я не хочу никого обманывать, на моих агентов выходят клубы, выражая заинтересованность во мне, как в футболисте их команд. Но для меня приоритет "Астана". Если же от них предложения не будет, то я буду готов рассмотреть другие варианты.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29
2 Астана 15 8 3 4 33-16 27
3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20
10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17
11 Туран 14 3 7 4 11-14 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Астана ФК КПЛ Хорватия Лига конференций

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