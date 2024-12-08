Билеты на матч "Астана" - "Челси": в клубе сделали заявление о продаже

Стало известно, когда стартует второй второй этап продажи билетов на матч Лиги конференций между "Астаной" и лондонским "Челси", передают Vesti.kz.

Первый этап стартовал 24 ноября. В тот же день столичный клуб объявил, что все билеты были раскуплены.

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"9 декабря официально стартует второй этап продажи билетов на матч Лиги конференций УЕФА против "Челси". Приобрести их вы сможете на сайте www.zakazbiletov.kz", - говорится в сообщении "Астаны".

Напомним, что в связи с повышенным интересом к матчу "Астана" - "Челси" были предусмотрены определенные условия безопасности продаж билетов:

ограничение продажи билетов в одни руки до 4 штук: реализованы они будут по электронной почте, номеру телефона и кредитной карте;

билеты будут носить именной характер, при оформлении заказа необходимо будет внести данные каждого посетителя, при посещении матча необходимо будет при себе иметь подтверждающий документ;

электронный билет с QR-кодом, дающий право на проход, будет отправлен на электронную почту в день матча.

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Сам матч "Астана" - "Челси" в рамках 5-го тура общего этапа Лиги конференций пройдет в Алматы 12 декабря на стадионе "Центральный". Начало игры - в 20:30.