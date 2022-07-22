"Астану" разгромили в Польше после голевой ошибки вратаря

Казахстанский клуб "Астана" в Польше разгромно проиграла "Ракуву" во втором отборочном раунде Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая игра противостояния завершилась со счетом 0:5. Первый мяч был забит уже на четвертой минуте, когда голкипер "Астаны" Марко Милошевич совершил грубую ошибку, не справившись с дальним ударом Ивана Лопеса.

До перерыва Матеуш Вдовяк увеличил разницу, а Владислав Гутковский, Владислав Кочерчин и Фран Тудор (с пенальти) довели счет до разгромного.

Отметим, что рефери встречи удалил по одному игроку в каждой команде: на 21-й минуте вторую желтую карточку получил Деян Сореску, а на 62-й - Аслан Дарабаев.

Добавим, что ранее "Тобол" на своем поле оказался сильнее гибралтарского клуба "Линкольн Ред Импс", а УЕФА может наказать "Астану".

"Кызыл-Жар" в Нур-Султане уступил "Осиеку" из Хорватии, а "Кайрат" в Алматы проиграл венгерской "Кишварде". Ответные игры турнира пройдут 26-28 июля.

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