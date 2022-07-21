УЕФА накажет "Астану"? Известны причины

Футбольный клуб "Астана" могут наказать после игр с польским "Ракувом" в Лиге конференций, пишет radiojura.pl. Казахстанцы столкнулись с логистическими проблемами.

Ранее столичный клуб потерял своего лидера, а теперь его могут оштрафовать.

"Матч пройдет без проблем. Это подтвердил представитель "Ракува" Михал Шпрендалович. Вчера вечером казахи должны были появиться в Ченстохове, но этого не произошло, потому что рейс, которым должна была лететь ФК "Астана" в Польшу, был отменен. В итоге команда прилетела в Пыжовице на двух обычных рейсах. Некоторые приземлились ночью, некоторые только сегодня.

Вся эта организационная неразбериха может иметь свой финал в виде штрафа ФК "Астана" со стороны УЕФА – не считая того, что соперники "красно-синих" вовремя не доехали до Ченстоховы, не было официальных тренировок со СМИ, не было пресс-конференции и не были выполнены требования Сovid-протокола, которые требуют проезда чартерным рейсом", - пишет издание.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!



Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

