"Астана" лишилась Томасова на первый матч в Лиге конференций

Капитан "Астаны" Марин Томасов пропустит первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, "футболист заболел и не поехал на выездной матч".

Накануне "Астана" столкнулась с другой проблемой - команда не смогла вовремя вылететь в Польшу. Причина - отмена чартера и ремонт аэропорта в Нур-Султане. В клубе выступили с заявлением по ситуации.

"Не хочу никого обманывать". Марин Томасов - о контракте с "Астаной" и шансах в Лиге конференций

Сообщалось, что "Астана" вылетит на игру регулярным рейсом. При этом отмечалось, что главный тренер Срджан Благоевич не сможет рассчитывать на некоторых резервных футболистов. Кроме того, команда останется без предыгровой тренировки.

Сам матч состоится в ночь с 21 на 22 июля и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт: