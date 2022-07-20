"Астана" прибудет в Польшу за четыре часа до матча Лиги конференций. Подробности

"Астана" не сумела найти подходящий борт для чартерного рейса в Польшу на гостевой матч квалификации Лиги конференций против "Ракува", сообщает Meta-ratings.kz.

Завтра утром команда вылетит на игру регулярным рейсом. При этом свободные места в самолете ограничены, поэтому главный тренер Срджан Благоевич не сможет рассчитывать на некоторых резервных футболистов в гостевой игре. Ему предстоит выбрать, кто из футболистов останется в столице Казахстана.

Вариант с вылетом чартерным рейсом в Беларусь отпал из-за того, что у европейских игроков "Астаны" нет визы для въезда в эту страну.

Таким образом "Астана" прибудет в город Ченстохова за четыре часа до игры против "Ракува". Матч состоится в ночь с 21 на 22 июля в 01:00 по времени Нур-Султана.

Ранее стали известны причины, по которым "Астана" не вылетела на игру в Польшу. Столичный клуб выступил с обращением по этому поводу.

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