"Астана" выступила с заявлением по вылету на матч Лиги конференций

ФК "Астана" выступил с заявлением касательно вылета в Польшу на первый матч против "Ракува" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что столичный клуб не смог вылететь в город Ченстохова. Из-за переноса рейса "Астана" рискует остаться без предыгровой тренировки на местном стадионе.

"Клуб сообщает, что в связи с техническими причинами заранее запланированный на утро чартерный рейс в Польшу не был подан. Также вылет перенесен на вечернее время в связи с ремонтными работами в международном аэропорту города Нур-Султана.

Клуб в особом режиме следит за ситуацией и в кратчайшие сроки планирует вылет на гостевую игру квалификации Лиги конференций", - говорится в сообщении.

Напомним, что матч "Ракув" - "Астана" пройдет в ночь с 21 на 22 июля и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

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