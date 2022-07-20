"Астана" не вылетела на матч Лиги конференций. Известна причина

Столичная "Астана" до сих пор не вылетела на гостевую игру Лиги конференций против "Ракува" в Польшу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб не может найти свободный чартер, из-за чего вылет в город Ченстохова перенесен.

Ориентировочное время вылета - сегодня, 20 июля, вечером. Однако в таком случае "Астана" останется без предыгровой тренировки на местном стадионе.

Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Ракувом" и "Астаной" состоится завтра в ночь с 21 на 22 июля и начнется в 01:00.

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