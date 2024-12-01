Камбэком завершился матч "Кайрата" в Лиге чемпионов

Футзальный "Кайрат" сыграл в матче третьего тура Элитного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В заключительном туре группы B алматинцы в Загребе противостояли местному "Динамо", которое являлось хозяином матчей этого квартета.

Хорватский клуб, шутивший про "Бората" и обещавший перед матчем ад алматинцам, вышел вперед на 19-й минуте игры благодаря голу Даниеля Диканича.

Впрочем, через минуту, "Кайрат" сравнял счет. Автором гола за секунду до окончания первого тайма, стал Реживандерсон.

Во втором тайме, алматинцы забили еще два гола. На 32-й минуте свои ворота поразил игрок "Динамо" Михавил Пргомет, а на 33-й отличился Биржан Оразов. На 37-й минуте четвертый гол в ворота хорватов забил Алиссон. Окончательный счет на 40-й минуте установил Занотто - 5:1.

Алматинцы, досрочно ставшие победителями группы набрали максимальные девять очков. Ранее, алматинцы обыграли французский "Этуаль" (4:2) и хорватский "Олмиссум" (1:0).

Весной 2025 года "Кайрат" выступит в "Финале четырех".

Этот этап Лиги чемпионов по футзалу может пройти в Алматы с 1 по 4 мая, об этом заявил президент "Кайрата".