Назван явный фаворит на победу в клубном чемпионате мира 2025

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермена" испанец Луис Энрике сделал громкое заявление после разгромной победы над мадридским "Атлетико" в рамках первого тура группы B на клубном чемпионате мира (4:0), передают Vesti.kz.

ПСЖ не оставил шансов "Атлетико"

Парижане с первых минут взяли инициативу в свои руки и не оставили сопернику ни единого шанса. Матч прошел под полным контролем действующих победителей Лиги чемпионов, которые продемонстрировали мощное давление, разнообразную атаку и слаженную игру во всех линиях. Учитывая уверенность и форму команды, Энрике не стал сдерживать амбиции.

"У меня нет ни малейших сомнений. Мы - фавориты на победу в турнире", - цитирует слова Энрике The Touchline.

Явный фаворит на победу в КЧМ?





Энрике недаром говорит с такой уверенностью. Его ПСЖ только что провел идеальный сезон, выиграв абсолютно все турниры, в которых принимал участие.

Парижане взяли чемпионство в Лиге 1, завоевали Кубок и Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов, устроив крупнейший разгром в рамках еврокубкового финала над миланским "Интером" (5:0).

Что дальше для ПСЖ на КЧМ?

Всего в турнире принимают участие 32 команды, включая победителей континентальных чемпионатов. Соревнования стартовали 15 июня, и в матче-открытии сошлись американский "Интер Майами", за который выступает аргентинец Лионель Месси, и египетский "Аль-Ахли". Итог встречи оказался неожиданным для многих болельщиков.

Следующий матч подопечные Энрике проведут с бразильским "Ботафого", который в стартовом матче против американского "Сиэтл Саундерс" также набрал три очка (2:1) и занимает второе место в группе.

Лидеры квартета сыграют 20 июня в 06:00 утра по казахстанскому времени.

Ранее главный тренер мадридского "Атлетико" Дигео Симеоне назвал причины краха "Атлетико" в матче с ПСЖ.

Добавим также, что мюнхенская "Бавария" повторила рекорд Бундеслиги и переписала историю КЧМ.

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