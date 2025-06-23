Стало известно, почему Бублик решил сменить гражданство и выступать за Казахстан

Глава Азиатской федерации тенниса и вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский поделился подробностями о смене гражданства Александра Бублика, передают Vesti.kz со ссылкой на "Советский спорт".

История перехода Бублика в казахстанский теннис состоялась девять лет назад - в 2016-м. Тогда спортсмену было всего 19 лет. Теперь же один из ключевых участников этого процесса раскрыл, что на самом деле стояло за решением талантливого спортсмена сменить флаг и почему Россия в итоге потеряла перспективного игрока.

Причина №1 - высокая конкуренция

- Почему в России не раскрыли Сашу (Бублика)? Тут три момента. Во-первых, я считаю, что одной из причин является большая скамейка теннисистов в России. Она богата на таланты. Поэтому, в России могут себе позволить обратить внимание на кого-то другого. Есть такие игроки: Медведев, Рублев, Хачанов. Целая плеяда сильных спротсменов, среди которых можно выбирать. Нельзя сказать, что к Саше не было интереса. Он был, но поддержка была недостаточной.

Причина №2 - поддержка Казахстана

Во-вторых, если смотреть с другой стороны, то ФТК его поддержала и дала команду. Бублик для нас был в приоритете и на первом месте.





Причина №3 - мотивация для Бублика

В-третьих, когда теннисист переходит играть за другую страну, ему нужно доказать всем, что он это сделал не зря. Вот это сочетание, когда спортсмен выкладывается на максимум и мы помогаем на 100 процентов, дает результат.

Мы обратили на него внимание, потому что у Саши очень хорошие антропометрические данные. Было понятно, что он сможет прибавить. Примерно на таком же уровне мы выявили Лену Рыбакину и пригласили к нам. На тот момент у Саши не было поддержки со стороны Российской Федерации. Ему нужна была помощь, а мы проявили интерес. Саша согласился выступать за Казахстан. Это было обоюдное решение, - сказал Польский.

Триумф Бублика в Германии

Напомним, накануне, 22 июня, Бублик выиграл престижный турнир категории ATP 500 в Галле (Германия), впервые в своей карьере победив российского теннисиста Даниила Медведева (№11).

В мире уже оценили прогресс Бублика после триумфа в Германии. Также казахстанец обратился к Медведеву после победы в финале.

Ассоциация теннисистов-профессионалов, в свою очередь, приняла решение по Бублику после завоеванного трофея.

Сенсационным исходом обернулся матч за финал турнира в Галле с участием Бублика