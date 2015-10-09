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ATP
Сегодня 21:31
 

Сенсационным исходом обернулся матч за финал турнира в Галле с участием Бублика

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Сенсационным исходом обернулся матч за финал турнира в Галле с участием Бублика ©ATP

Полуфинальный матч турнира ATP в Галле (Германия) между россиянином Даниилом Медведевым (№11 в рейтинге ATP) и немцем Александром Зверевым (№3) завершился неожиданным исходом, сообщают Vesti.kz.

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Полуфинальный матч турнира ATP в Галле (Германия) между россиянином Даниилом Медведевым (№11 в рейтинге ATP) и немцем Александром Зверевым (№3) завершился неожиданным исходом, сообщают Vesti.kz.

Россиянин сумел сломить сопротивление третьей ракетки мира, победив хозяина корта со счетом 7:6(7:3), 6:7(1:7), 4:6.

Встреча длилась 3 часа 1 минуту и подарила зрителям напряженную борьбу. Медведев подал 17 эйсов, допустив при этом пять двойных ошибок. Зверев отметился 7-ю эйсами и лишь одной двойной ошибкой. Оба теннисиста не блистали реализацией брейк-поинтов: у россиянина 2 из 7, у немецкого спортсмена - 1 из 7.

Таким образом, Медведев вышел в финал престижного турнира, где сразится с победителем второго полуфинала, в котором встретятся казахстанец Александр Бублик и россиянин Карен Хачанов.


Турнир ATP. Халле (Германия) - 2025   •   Бельгия, Халле   •   1/2 финала, мужчины
Сегодня 21:30   •   идёт
0:0
Кто победит в основное время?
Бублик
Ничья
Хачанов
Проголосовало 17 человек

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