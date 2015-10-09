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ATP
Вчера 23:42
 

Бублик устроил третью сенсацию подряд в матче за финал турнира в Галле

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Бублик устроил третью сенсацию подряд в матче за финал турнира в Галле ©KTF

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45 в мировом рейтинге ATP) преподнес сенсацию, обыграв в полуфинале турнира ATP в Галле (Германия) более высоко рейтингового соперника - россиянина Карена Хачанова (№22), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45 в мировом рейтинге ATP) преподнес сенсацию, обыграв в полуфинале турнира ATP в Галле (Германия) более высоко рейтингового соперника - россиянина Карена Хачанова (№22), сообщают Vesti.kz.

Поединок длился 2 часа и 3 минуты и завершился волевой победой Бублика со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Матч начался с преимущества россиянина - Хачанов взял первый сет благодаря раннему брейку, продемонстрировав надежную игру на своей подаче и уверенность на задней линии. Однако во втором сете Бублик смог собраться и навязать борьбу. Судьба партии решилась на тай-брейке, где казахстанец действовал смелее и точнее, вырвав победу со счетом 7:5.

В решающем сете Александр продолжил наращивать давление и сумел взять важный брейк, который и стал ключом к итоговому успеху. Бублик уверенно довел встречу до победы.

В финале турнира Бублику предстоит встреча с еще одним представителем России - Даниилом Медведевым (№11), который обыграл немца Александра Зверева (№3).


Напомним, ранее Бублик по сетке прошел первую ракетку мира в лице итальянца Янника Синнера, а также выиграл представителя Чехии Томаша Махача (№23).

Турнир ATP. Истборн (Великобритания) - 2025   •   Англия, Истборн   •   1/16 финала, мужчины
23 июня 14:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Бублик
Ничья
Комесана
Проголосовало 1 человек

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