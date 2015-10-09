Соперников начали пугать Бубликом после третьей сенсации

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанского теннисиста Александра Бублика (№45) над россиянином Кареном Хачановым (№22) в полуфинале турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), передают Vesti.kz.
Бублик устроил третью сенсацию подряд в матче за финал турнира в Галле
"Александр Бублик обыграл Карена Хачанова - 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Был в двух розыгрышах от поражения. Впервые за более чем год вышел в финал.
Самый непредсказуемый теннисист мира показывает самую стабильную игру в карьере.
12-й финал в карьере. 4-й финал на траве. 2-й финал в Галле. Сигнал тревоги для остальных участников тура", - говорится в публикации.
В финале Бублик сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (№11). Матч состоится 22 июня.
Ранее казахстанец уже преподнес несколько сенсаций, пройдя по сетке первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1), а также представителя Чехии Томаша Махача (№23).
Порту
(Порто)
Аль-Ахли
(Каир)
Реклама