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Соперников начали пугать Бубликом после третьей сенсации

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Соперников начали пугать Бубликом после третьей сенсации ©x.com/atptour

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанского теннисиста Александра Бублика (№45) над россиянином Кареном Хачановым (№22) в полуфинале турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), передают Vesti.kz.

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Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанского теннисиста Александра Бублика (№45) над россиянином Кареном Хачановым (№22) в полуфинале турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), передают Vesti.kz.

Бублик устроил третью сенсацию подряд в матче за финал турнира в Галле

"Александр Бублик обыграл Карена Хачанова - 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

  • Был в двух розыгрышах от поражения.
  • Впервые за более чем год вышел в финал.

    • Самый непредсказуемый теннисист мира показывает самую стабильную игру в карьере.

  • 12-й финал в карьере.
  • 4-й финал на траве.
  • 2-й финал в Галле.

  • Сигнал тревоги для остальных участников тура", - говорится в публикации.

    • В финале Бублик сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (№11). Матч состоится 22 июня.

    Ранее казахстанец уже преподнес несколько сенсаций, пройдя по сетке первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1), а также представителя Чехии Томаша Махача (№23).

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