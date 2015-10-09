Соперников начали пугать Бубликом после третьей сенсации

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанского теннисиста Александра Бублика (№45) над россиянином Кареном Хачановым (№22) в полуфинале турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), передают Vesti.kz.

Бублик устроил третью сенсацию подряд в матче за финал турнира в Галле

"Александр Бублик обыграл Карена Хачанова - 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Был в двух розыгрышах от поражения.

Впервые за более чем год вышел в финал. Самый непредсказуемый теннисист мира показывает самую стабильную игру в карьере. 12-й финал в карьере.

4-й финал на траве.

2-й финал в Галле. Сигнал тревоги для остальных участников тура", - говорится в публикации.

В финале Бублик сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (№11). Матч состоится 22 июня.

Ранее казахстанец уже преподнес несколько сенсаций, пройдя по сетке первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1), а также представителя Чехии Томаша Махача (№23).