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Бублик преподнес еще одну сенсацию и вышел в полуфинал

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Бублик преподнес еще одну сенсацию и вышел в полуфинал ©x.com/atptour

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45) сотворил еще одну сенсацию на турнире серии АТР 500 в Галле (Германия), передают Vesti.kz.

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Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45) сотворил еще одну сенсацию на турнире серии АТР 500 в Галле (Германия), передают Vesti.kz.

На этот раз он обыграл в четвертьфинале представителя Чехии Томаша Махача (№23) - 7:6 (7:2), 6:3.

Встреча длилась 1 час 24 минуты. Бублик сделал 19 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Махач выполнил пять подач навылет и совершил столько же двойных ошибок.  

Соперником Бублика по полуфиналу станет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (№63, Аргентина) - Карен Хачанов (№22, Россия).

Напомним, что во втором раунде Бублик преподнес громкую сенсацию, выбив из турнира лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (№1).

В 2023 году Бублик уже становился чемпионом турнира в Галле.

Несколько дней назад на нашем YouTube-канале вышло новое интервью с Бубликом:

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