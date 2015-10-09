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Соболенко обыграла Рыбакину в драме и высказалась с улыбкой

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Соболенко обыграла Рыбакину в драме и высказалась с улыбкой ©wtatennis.com

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№1) прокомментировала свою непростую победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной (№11) в четвертьфинале турнира серии WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№1) прокомментировала свою непростую победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной (№11) в четвертьфинале турнира серии WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6) в пользу первой ракетки мира. В решающем сете Рыбакина вела 6:2 на тай-брейке, но Соболенко удалось спастись и отыграть четыре матчбола.

После поединка Арина призналась, что до сих пор не понимает, как ей это удалось:

"Елена - отличная теннисистка. У нас было много тяжелых сражений, особенно в поздних стадиях турниров "Большого шлема"… Она потрясающий игрок. Честно говоря, я понятия не имею, как смогла выиграть те розыгрыши. Думаю, мне просто повезло", - сказала Соболенко, смеясь.

Для белоруски это первый полуфинал в Берлине. Также она одержала 17 побед в последних 19 матчах. Следующей соперницей Соболенко станет чешка Маркета Вондроушова (№164), обыгравшая Онс Жабер (№61) из Туниса.

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