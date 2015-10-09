Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
Сегодня 11:05
 

Еще одна громкая победа? Прогноз на матч Бублик - Хачанов за выход в финал турнира в Галле

  Комментарии

Поделиться
Еще одна громкая победа? Прогноз на матч Бублик - Хачанов за выход в финал турнира в Галле ©IG/atphalle_official

Сегодня, 21 июня, казахстанец Александр Бублик (№45) проведет полуфинальный матч с россиянином Кареном Хачановым (№22) на турнире АТР 500 в Галле (Германия). Корреспондент Vesti.kz поделился своим прогнозом на эту встречу.

Поделиться

Сегодня, 21 июня, казахстанец Александр Бублик (№45) проведет полуфинальный матч с россиянином Кареном Хачановым (№22) на турнире АТР 500 в Галле (Германия). Корреспондент Vesti.kz поделился своим прогнозом на эту встречу.

Несмотря на положение дел в рейтинге, букмекеры видят Бублика фаворитом противостояния. И это вполне логично.

"Бублик находится в лучшей форме за всю карьеру: об этом говорит недавний выход в четвертьфинал Ролан Гаррос, что стало его лучшим достижением на турнирах "Большого шлема", а также победа над Янником Синнером во втором круге Галле - первый успех казахстанца в противостоянии с лидером мирового рейтинга.

Хачанов, в отличие от Бублика, проводит уже второй турнир на травяном покрытии. В Хертогенбоше (Нидерланды) он проиграл уже во втором раунде Габриэлю Диалло, не входящему в топ-40. Поэтому Карен пока не впечатляет стабильностью.

В Галле Бублик обыграл троих соперников, и все они были выше его в рейтинге. У Хачанова, напротив, оппозиция была ниже его позиций. Текущая форма Александра не может не впечатлять, и здесь я вижу его победу", - поделился корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Добавим, что встреча начнется ориентировочно в 19:30 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция полуфинального матча Бублика на турнире за 1,5 миллиарда

Турнир ATP. Халле (Германия) - 2025   •   Бельгия, Халле   •   1/2 финала, мужчины
Сегодня 19:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Бублик
Ничья
Хачанов
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!