Зарина Дияс вышла в финал турнира в Европе за 15 миллионов

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (№275) уверенно прошла в финал соревнований ITF в Таусте (Испания). На стадии полуфинала она играла с японкой Хироми Абе (№357), сообщают Vesti.kz.

Матч между 31-летней Дияс и 25-летней Абе длился всего лишь 58 минут. Он завершился разгромной победой казахстанки со счетом 6:1, 6:2. Это была первая очная встреча между ними.

Теперь Дияс пробилась в финал турнира, где сыграет с 23-летней итальянкой(№446).

Стоит отметить, что Дияс имеет 12 одиночных титулов в активе (один из них - на уровне WTA), в том числе один в этом году. А вот Черубини еще никогда не выигрывала официальные соревнования в одиночном разряде.

Добавим, что общий призовой фонд турнира ITF в Испании составляет 30 тысяч долларов США (15,6 миллиона тенге).

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