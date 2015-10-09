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Бублик сделал заявление о матче за титул со своим "проклятием"

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Бублик сделал заявление о матче за титул со своим "проклятием" ©x.com/atptour

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45) прокомментировал предстоящий финал турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), в котором ему предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым (№11), передают Vesti.z.

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Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45) прокомментировал предстоящий финал турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), в котором ему предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым (№11), передают Vesti.z.

На пути к решающей игре казахстанец оформил три сенсации подряд.

- Ты сыграешь с Даниилом, которого еще никогда не побеждал…

"Он, по сути, последний из россиян, кого я еще не обыгрывал… Всех остальных я уже прошел. Даниил был моим проклятием всю карьеру. Но, как однажды сказал мне мудрый человек: каждый раз, когда ты проигрываешь одному и тому же сопернику, математически ты приближаешься к победе. Надеюсь, этот матч станет тем самым удачным днем", - сказал Бублик.

Финальный матч в Галле состоится 22 июня.

Соперников начали пугать Бубликом после третьей сенсации

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