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"Проклятие" расколдовано. Бублик сенсационно выиграл престижный турнир

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"Проклятие" расколдовано. Бублик сенсационно выиграл престижный турнир ©ATP

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45) выиграл турнир категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45) выиграл турнир категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

В финальном матче он встречался с российским теннисистом Даниилом Медведевым (№11). Первый сет остался за Бубликом - 6:3. Примечательно, что соперники шли вровень - 3:3, но решающий отрезок партии остался за казахстанцем.

Второй сет оказался более упорным: Медведев постоянно выходил вперед - Бублик отыгрывался. Партия завершилась в пользу Бублика - 7:6(4).

Игра продолжалась один час и 21 минуту.

Отметим, что Бублик до этого никогда не обыгрывал Медведева.

Напомним, на турнире в Галле на пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1), чеха Томаша Махача (№23) и россиянина Карена Хачанова (№22).

Общий призовой фонд турнира - 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.


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