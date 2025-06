В мире оценили прогресс Бублика после триумфа в Германии

Популярный аккаунт в соцсети X The Tennis Letter оценил триумф первой ракетки Казахстана Александра Бублика (№45) на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

В решающем матче Бублик обыграл россиянина Даниила Медведева (№11) - 6:3, 7:6(4).

Bublik d. Medvedev 6-3 7-6 in Halle



Sasha was 0-7 against Daniil coming into this match



But you wouldn't know it by watching this match



The way he has leveled up this season has been so great to see



✅5th title

✅2nd Halle title

✅Won 9 of last 10 matches



He's arrived.



🇰🇿 pic.twitter.com/51SEh72DGH