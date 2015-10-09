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Бублик взлетел в мировом рейтинге после триумфа в Германии

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Бублик взлетел в мировом рейтинге после триумфа в Германии ©KTF

Стало известно место первой ракетки Казахстана Александра Бублика в рейтинге ATP после триумфа на турнире в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

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Стало известно место первой ракетки Казахстана Александра Бублика в рейтинге ATP после триумфа на турнире в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

На данный момент, Бублик занимает 45 место в рейтинге мужского одиночного разряда. Впрочем, в неофициальном рейтинге Алесандр поднялся на 15 строчек и по версии live-tennis.eu занимает 30 место.

Напомним, Бублик в финальном матче впервые в своей карьере обыграл россиянина Даниила Медведева (№11) - 6:3, 7:6 (4).

Напомним, на турнире в Галле на пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1), чеха Томаша Махача (№23) и россиянина Карена Хачанова (№22).

Общий призовой фонд турнира - 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.

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