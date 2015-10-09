Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
Сегодня 21:45
 

Бублик и Медведев облили друг друга шампанским после матча

  Комментарии

Поделиться
Бублик и Медведев облили друг друга шампанским после матча ©IG/atphalle_official

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45) весело отпраздновал свою победу на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45) весело отпраздновал свою победу на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

После финального матча, в котором, он обыграл россиянина Даниила Медведева (№11) Бублик и его соперник принялись обливать друг друга шампанским.

Видео этого празднования можно посмотреть ниже.

Напомним, на турнире в Галле на пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1), чеха Томаша Махача (№23) и россиянина Карена Хачанова (№22).

Общий призовой фонд турнира - 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 06:00   •   не начат
Интер Майами
Интер Майами
- : -
Палмейрас
Палмейрас
(Сан-Паулу)
Кто победит в основное время?
Интер Майами
Ничья
Палмейрас
Проголосовало 27 человек

Реклама

Живи спортом!