Бублик и Медведев облили друг друга шампанским после матча

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45) весело отпраздновал свою победу на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

После финального матча, в котором, он обыграл россиянина Даниила Медведева (№11) Бублик и его соперник принялись обливать друг друга шампанским.

Видео этого празднования можно посмотреть ниже.

Medvedev and Bublik having a champagne war after the Halle final 😂



pic.twitter.com/o6FhMDs1Oh