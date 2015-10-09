Зарина Дияс отреагировала на выигранный титул в Испании

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (№275) прокомментировала свою победу на турнире ITF в Таусте (Испания), передают Vesti.kz.

В финале соревнований она обыграла итальянку Дилетту Черубини (№446).

Зарина Дияс выиграла турнир в Европе

"На этой неделе выиграла титул в Испании. Выдержала жару, выиграла несколько матчей и как-то не расплавилась. Спасибо", - написала она в соцсетях.

Для Дияс это уже 13-й титул в карьере, из которых один - на уровне WTA. Ее соперница Черубини пока не выигрывала официальных турниров в одиночном разряде.

Общий призовой фонд турнира ITF в Таусте составлял 30 тысяч долларов США (около 15,6 миллиона тенге).