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Теннис
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Зарина Дияс отреагировала на выигранный титул в Испании

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Зарина Дияс отреагировала на выигранный титул в Испании ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (№275) прокомментировала свою победу на турнире ITF в Таусте (Испания), передают Vesti.kz

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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (№275) прокомментировала свою победу на турнире ITF в Таусте (Испания), передают Vesti.kz

В финале соревнований она обыграла итальянку Дилетту Черубини (№446).

Зарина Дияс выиграла турнир в Европе

"На этой неделе выиграла титул в Испании. Выдержала жару, выиграла несколько матчей и как-то не расплавилась. Спасибо", - написала она в соцсетях.


Для Дияс это уже 13-й титул в карьере, из которых один - на уровне WTA. Ее соперница Черубини пока не выигрывала официальных турниров в одиночном разряде.

Общий призовой фонд турнира ITF в Таусте составлял 30 тысяч долларов США (около 15,6 миллиона тенге).

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