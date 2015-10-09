Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Теннис
Сегодня 08:39
 

Зарина Дияс выиграла турнир в Европе

  Комментарии

Поделиться
Зарина Дияс выиграла турнир в Европе ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (№275) выиграла турнир ITF в Таусте (Испания), передают Vesti.kz

Поделиться

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (№275) выиграла турнир ITF в Таусте (Испания), передают Vesti.kz

В финале соревнований она обыграла итальянку Дилетту Черубини (№446) - 6:1, 6:7 (4:7), 6:1. На победу казахстанка затратила 2 час и 1 минуту.

Для Дияс этот титул стал 13-м в карьере (один из них - на уровне WTA). Что касается Черубини, то она пока не выигрывала ни одного официального турнира в одиночном разряде.

Общий призовой фонд турнира ITF в Испании составлял 30 тысяч долларов США (15,6 миллиона тенге).

Напомним, сегодня казахстанский теннисист Александр Бублик (№45 в рейтинге ATP) сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (№11) в финале турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), подробности - тут.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Ботафого
Ботафого
(Рио-де-Жанейро)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Ботафого
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!