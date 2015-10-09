Прямая трансляция финала Бублик - Медведев в Галле

Сегодня казахстанский теннисист Александр Бублик (№45 в рейтинге ATP) и россиянин Даниил Медведев (№11) определят победителя турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), передают Vesti.kz.

Финальный матч начнется в 18:00 по времени Астаны. Смотреть трансляцию можно по этой ссылке.

На пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1), чеха Томаша Махача (№23) и россиянина Карена Хачанова (№22).

Бублик еще ни разу не побеждал Медведева. Его заявление перед финалом можно прочитать здесь.

Общий призовой фонд турнира - 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.

Соперников начали пугать Бубликом после третьей сенсации