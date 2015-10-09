"Он вообще не устает": Бублик бросил вызов Медведеву перед финалом

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 45-е место в мировом рейтинге, настроен решительно перед финалом турнира ATP-500 в Галле, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

В борьбе за титул ему предстоит сразиться с одним из грандов - россиянином Даниилом Медведевым (№11). Бублик уже поделился своими ожиданиями и пообещал выложиться по максимуму.

- Как думаете, кто из вас двоих более устал к финальному матчу турнира? Вы оба выглядели довольно измотанными в полуфиналах.

- Я не верю в то, что Даниил устал. Я знаю этого парня целую вечность и не думаю, что он вообще хоть когда-то может устать, даже не думаю об этом. Мне просто нужно быть на месте, показывать свою лучшую игру и смотреть, как все пойдет, - сказал Бублик в микст-зоне турнира в Галле.

Ранее Бублик высказался о соперничестве с Медведевым, которого казахстанец никогда не обыгрывал.

Финальный матч состоится сегодня, 22 июня.

Прямая трансляция финала Бублик - Медведев в Галле

Напомним, на турнире в Галле на пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1), чеха Томаша Махача (№23) и россиянина Карена Хачанова (№22).

Общий призовой фонд турнира - 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.