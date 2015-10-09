Бублика признали уникальным после очередной сенсации

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45 ATP) вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), обыграв в четвертьфинале чеха Томаша Махача (№23), передают Vesti.kz.
Бублик преподнес еще одну сенсацию и вышел в полуфинал
На победу Бублика обратил внимание популярный X-аккаунт The Tennis Letter, отметив не только результат, но и форму казахстанца:
"Александр Бублик - Томаш Махач - 7:6 (7:2), 6:3.
За последние недели Саша впервые дошел до четвертьфинала турнира "Большого шлема" и обыграл первую ракетку мира.
Его талант всегда был зашкаливающим - теперь и уверенность тоже.
Это его первый полуфинал ATP-турнира в 2025 году и второй в Галле.
Рискованный, загадочный, великолепный теннис.
Единственный в своем роде".
Накануне Бублик уже преподнес сенсацию, выбив с турнира лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (№1).
В полуфинале казахстанец встретится с победителем пары Карен Хачанов (№22, Россия) - Томас Мартин Этчеверри (№63, Аргентина).
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