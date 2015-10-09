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Официально названо место Бублика в рейтинге после триумфа в Галле

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Официально названо место Бублика в рейтинге после триумфа в Галле ©x.com/atptour

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию мирового рейтинга, передают Vesti.kz.

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию мирового рейтинга, передают Vesti.kz.

Казахстанский теннисист Александр Бублик, ставший двукратным чемпионом турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), улучшил свое положение в рейтинге сразу на 15 строчек и теперь занимает 30-е место.

В финале турнира Бублик одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым, а в 2023 году - над другим представителем России - Андреем Рублевым. По ходу нынешнего турнира он также сенсационно обыграл первую ракетку мира Янника Синнера (Италия), Томаша Махача (Чехия) и Карена Хачанова (Россия).

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко в обновленной версии рейтинга занимает 97-ю строчку.

Топ-3 мирового рейтинга остался без изменений:

  • Янник Синнер (Италия)
  • Карлос Алькарас (Испания)
  • Александр Зверев (Германия)

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