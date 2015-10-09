Официально названо место Бублика в рейтинге после триумфа в Галле

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию мирового рейтинга, передают Vesti.kz.

Казахстанский теннисист Александр Бублик, ставший двукратным чемпионом турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), улучшил свое положение в рейтинге сразу на 15 строчек и теперь занимает 30-е место.

В финале турнира Бублик одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым, а в 2023 году - над другим представителем России - Андреем Рублевым. По ходу нынешнего турнира он также сенсационно обыграл первую ракетку мира Янника Синнера (Италия), Томаша Махача (Чехия) и Карена Хачанова (Россия).

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко в обновленной версии рейтинга занимает 97-ю строчку.

Топ-3 мирового рейтинга остался без изменений:

Янник Синнер (Италия)



Карлос Алькарас (Испания)



Александр Зверев (Германия)