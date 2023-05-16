Автор: Димаш Тулегенов

Довольно неплохо складывается для лучшего теннисиста Казахстана Александра Бублика грунтовый сезон-2023. Впервые в карьере 25-летний спортсмен не просто выиграл матч на турнире АТР 1000 в Риме (Италия), но дошел аж до третьего круга, где проиграл четвертой ракетке мира Касперу Рууду лишь на решающем тай-брейке.

Любопытно, но далеко не все внимательные болельщики заметили одну интересную деталь - с недавних пор казахстанец играет ракетками другого производителя. Если раньше он играл Yonex, то теперь выделяется Tecnifibre. Корреспондент Vesti.kz предположил, с чем может быть связана замена ракетки.

До начала грунтового сезона Бублик играл ракеткой японского бренда Yonex, и эта картина была привычной для болельщиков уже на протяжении нескольких лет. Но как начались "любимые" турниры Александра на медленном покрытии, так сразу же у него сменилась ракетка.

На турнирах в Монте-Карло (Монако) и Барселоне (Испания) Бублик играл ракеткой черного цвета, на которой не было логотипа какого-либо бренда. Поэтому понять что к чему на первый взгляд было проблематично. Засекреченный инструмент не принес казахстанцу пользу - он проиграл оба матча Александру Звереву и Эмилю Руусувуори.

Начиная с соревнований в Мадриде (Испания), а затем продолжая играми в Экс-ан-Провансе (Франция) и Риме, Бублик играл уже ракетками французского производителя Tecnifibre (с ним ассоциируются Ига Швентек и Даниил Медведев). В Мадриде он добрался до второго круга, а в Риме достиг рекордного показателя, пробившись в 1/16 финала.

Возможно, что срок действия контракта Бублика и Yonex подошел к концу, и теннисист просто выбрал более выгодное для себя соглашение, перейдя к Tecnifibre. Но есть и другая, вполне логичная версия - в Yonex могли разочароваться плохим примером, который подает Александр.

В начале года игра у лучшего казахстанского теннисиста совсем не задалась. Он проиграл десять матчей подряд, подвел свою сборную в квалификационном противостоянии Кубка Дэвиса, да и вообще был далек от оптимальных кондиций. 8 февраля он проиграл в матче первого круга турнира в Монпелье (Франция), где он должен был защищать свой прошлогодний титул. В ходе встречи было много неудачных моментов, и в одном из эпизодов Бублик решил выместить всю злость на ракетках, разбив сразу три из них:

Весь февраль и март он еще играл с ракетками Yonex, но с апреля их в руках у казахстанца уже никто не видел. Не исключено, что японский производитель прекратил сотрудничество с Бубликом после такой выходки, посчитав, что это приносит ущерб компании. Но это всего лишь предположения, и мы можем ошибаться.

Если вы думаете, что после перехода к Tecnifibre что-то кардинально изменилось, то это не так. Уже в матче первого круга в Риме Александр разбил ракетку на эмоциях:

Но, вполне возможно, что во французской компании к этому относятся проще и терпеливее, ведь один из их главных бренд-амбассадоров, Медведев, сам не прочь снять стресс путем уничтожения ракеток:

Так или иначе, болельщикам казахстанского тенниса не так важно, какую ракетку предпочитает Бублик, и что он с ней делает после неудачных действий. Куда важнее результаты, которых он будет достигать. Но последний турнир в Риме показывает, что у Александра есть все возможности показывать хороший теннис и бороться с топами даже на стилистически неудобном для себя покрытии.

Следующий турнир Бублик проведет в швейцарской Женеве, и он начнется в понедельник, 21 мая. Эти соревнования категории АТР 250 станут последними перед стартом Открытого чемпионата Франции - "Ролан Гаррос".

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Фото: ATP Masters Monte-Carlo (1), ATP Masters Rome (2), Insider (3,4)©️