Бублик разбил три ракетки подряд во время матча в Монпелье

Лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик сломал три ракетки подряд, не сдержав эмоций во время матча первого круга турнира ATP в Монпелье (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бублик, занимающий 50-е место в мировом рейтинге, играл против 75-й ракетки мира француза Грегуара Барреры, которому проиграл - 4:6, 7:6(14:12), 6:7(3:7).

Встреча длилась 2 часа и 30 минут. В ее ходе Бублик сделал 19 эйсов и допустил 14 двойных ошибок, у Барреры следующие показатели - 5/4.

Сначала Бублик разбил о корт первую ракетку, затем отправился к своему месту и разбил еще две.

В следующем круге, 10 февраля, Баррер сыграет против грузина Николоза Басилашвили.

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