Лучший теннисист Казахстана проиграл десятый матч подряд

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерпел поражение на турнире ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках первого круга мужского одиночного разряда он встречался со швейцарцем Стэном Вавринкой и уступил в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Отметим, что казахстанец занимает 50-е место в рейтинге АТР, тогда как его соперник - 130-е.

Это поражение стало для Бублика уже десятым подряд. Он еще не выигрывал в 2023 году. В последний раз лучший теннисист Казахстана одерживал победу в октябре прошлого года.

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