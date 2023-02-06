Казахстан досрочно проиграл Чили в квалификации Кубка Дэвиса

Мужская сборная Казахстана по теннису потерпела поражение в квалификации Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда играла на выезде против Чили. Решающим стал матч первой ракетки Казахстана Александра Бублика против Кристиана Гарина.

Казахстанец, занимающий 36 место в рейтинге АТР, неожиданно уступил сопернику, который располагается на 102-й строчке.

Бублик проиграл в первом сете со счетом 4:6, затем выиграл вторую партию 6:3, но в решающей третьей снова уступил -3:6.

Таким образом, Казахстан проиграл Чили с общим счетом 1-3. Оставшийся матч одиночного разряда с участием Тимофея Скатова уже не имеет значения.

Отметим, что Скатов накануне стал автором единственной победы Казахстана в противостоянии с Чили. Бублик же проиграл оба своих матча. Также в паре уступили Александр Недовесов и Андрей Голубев.

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