Казахстан досрочно проиграл Чили в квалификации Кубка Дэвиса

Мужская сборная Казахстана по теннису потерпела поражение в квалификации Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда играла на выезде против Чили. Решающим стал матч первой ракетки Казахстана Александра Бублика против Кристиана Гарина.
Казахстанец, занимающий 36 место в рейтинге АТР, неожиданно уступил сопернику, который располагается на 102-й строчке.
Бублик проиграл в первом сете со счетом 4:6, затем выиграл вторую партию 6:3, но в решающей третьей снова уступил -3:6.
Таким образом, Казахстан проиграл Чили с общим счетом 1-3. Оставшийся матч одиночного разряда с участием Тимофея Скатова уже не имеет значения.
Отметим, что Скатов накануне стал автором единственной победы Казахстана в противостоянии с Чили. Бублик же проиграл оба своих матча. Также в паре уступили Александр Недовесов и Андрей Голубев.
Реклама