Голубев и Недовесов проиграли. Казахстан уступает Чили после парного матча Кубка Дэвиса

Сегодня, 5 февраля, сборная Казахстана по теннису продолжила встречу с командой Чили в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Противостояние проходит в чилийском городе Ла-Серена.
Первыми сегодня на корт вышли парники Андрей Голубев и Александр Недовесов. Они уступили чилийскому дуэту Алехандро Табило/Томас Барриос со счетом 4:6, 5:7.
Таким образом, Чили повел в противостоянии с Казахстаном 2-1. Накануне у Казахстана победой отметился Тимофей Скатов, а у Чили свой матч выиграл Николас Ярри.
Следующим сегодня на корт должен выйти первая ракетка Казахстана Александр Бублик, его соперником выступит Кристиан Гарин. А после запланирована игра Тимофея Скатова против Николаса Ярри.
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