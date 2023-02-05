Казахстан позволил чилийцам сравнять счет в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная Казахстана по теннису провела вторую игру в матчевой встрече квалификации Кубка Дэвиса против команды Чили, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лидер сборной Казахстана Александр Бублик встречался со 126-й ракеткой мира Николасом Ярри. Матч на грунтовом корте арены "Ла Трентино" в чилийском городе Ла Серена завершился победой местного теннисиста в двух сетах - 6:2, 6:2. Матч длился один час и десять минут.

Таким образом, в первый день матчевой встречи чилийцы сравняли счет - 1:1. Ранее казахстанец Тимофей Скатов одолел Кристиана Гарина - 6:1, 6:3.

5 февраля сопернику проведут парную встречу и две игры одиночного разряда.

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