Armani и Adidas. Во что одеты казахстанские теннисисты и сколько им за это платят

Принято считать, что теннис - дорогостоящий вид спорта, и это на самом деле так. У игроков достаточно трат, а заработок зависит только от них самих. В первую очередь теннисисты полагаются на заработанные на турнирах призовые, но немаловажную роль играют и рекламные контракты, самые популярные из которых - с брендами одежды и производителями ракеток. Теннисные суперзвезды мировой величины уже долгое время большую часть денег получают от рекламных контрактов, а не благодаря результатам на соревнованиях.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о выборе ведущих теннисистов Казахстана: в чьей одежде они играют и какими ракетками наносят свои победные удары. В этом материале вы узнаете о предпочтениях Елены Рыбакиной, Юлии Путинцевой, Анны Данилиной, Александра Бублика и Тимофея Скатова.

Елена Рыбакина (№ 7) - доверяет Adidas и Yonex

Лучшая теннисистка страны является лицом обоих брендов. С 2020 года она начала появляться на кортах в форме от немецкого спортивного бренда Adidas, хотя до этого предпочитала Nike. Со временем результаты Елены стали расти, и сейчас Рыбакина является одной из ведущих звезд тенниса среди амбассадоров Adidas.

Ракеткой японского производителя Yonex Рыбакина играет очень давно, как минимум с юниорских времен. Уже тогда она выкладывала фото в соцсетях с хэштегом #Yonex. Сейчас она, как и в случае с Adidas, одна из главных звезд-амбассадоров этого бренда:

Вторая ракетка страны с конца 2021-го сотрудничает с американским брендом спортивной одежды и обуви K-Swiss. Перед этим казахстанка долгое время играла в спортивной одежде без каких-либо логотипов, а до этого была бренд-амбассадором Mizuno.

Судя по всему, Юлия более чем довольна производителем. В K-Swiss зачастую устраивают эксклюзивные фотосессии с Путинцевой. Можете оценить сами:

Что касается теннисных ракеток, то союз Путинцевой и французской фирмы Babolat длится давно. Конечно, на один уровень с Рафаэлем Надалем илипо уровню презентации ракеток Babolat она не вышла и вряд ли выйдет, но в компании ее точно ценят. В Instagram-аккаунте Юлии можно найти комментарии от официальной странички Babolat.

Анна Данилина (№ 26 в паре) - доверяет Mizuno и Head

В последние годы лучшую парницу страны можно было увидеть в одежде и от Nike, и от Adidas. Рискнем предположить, что контракта с производителем одежды у Анны не было вплоть до начала этого года. Прошлогодние успехи и прорыв в рейтинге позволили Данилиной заключить договор с японским Mizuno.

Если говорить о ракетке, то Анна играет Head. Самым известным представителем нидерландско-австрийского бренда является Новак Джокович.

Александр Бублик (№ 55) - доверяет Emporio Armani 7 и Yonex

Если говорить о самом модном представителе казахстанского тенниса, то здесь вперед других ушел именно Бублик. Лучший казахстанец в мужском одиночном разряде в феврале был представлен брендом Emporio Armani, а именно спортивной линией EA7.

В предыдущие годы Александр выступал в экипировке от малоизвестного итальянского бренда Yoxoi, но в межсезонье переоделся в куда более знакомый многим EA7. Бренд Emporio Armani известен тем, что дизайном их одежды занимается лично легендарный модельер Джорджо Армани. Спортивная линия EA7 тоже выглядит достаточно стильно:

Играет Бублик ракеткой того же производителя, что и Рыбакина, - японской Yonex.

Тимофей Скатов (№ 146) - доверяет Joma и Babolat

Играет 22-летний уроженец Петропавловска ракеткой Babolat, как и его соотечественница Путинцева. Но форму для Скатова шьет уже совсем другой бренд - испанская Joma. Тимофея вообще многое связывает с Испанией, ведь он тренируется там, и тренер у него испанец, и говорить он умеет в том числе по-испански.

В форме от Joma Скатов начал играть в январе 2022-го, а до этого выходил на корт в Fila. Пока он еще не стал звездой мирового масштаба, но будем надеяться, что все впереди, и в скором времени Тимофей сможет быть одним из ведущих представителей своих брендов на корте.

С каждым теннисистом у брендов есть индивидуальные условия. Наверняка на них влияют и результаты спортсменов, ведь в случае больших побед им могут полагаться надбавки и бонусы. Конкретных цифр в открытом доступе ни у кого нет, потому что лишь теннисисты, их официальные представители и производители знают детали.

Можно предположить, что контракт Рыбакиной с Adidas мог значительно улучшиться после ее успехов за последний год. Немецкий бренд способен платить большие деньги. К примеру, известному теннисисту Александру Звереву Adidas выплатил полтора миллиона долларов за полгода в 2021-м. В пересчете на сегодняшний курс это 678,7 миллиона тенге.

Есть много примеров очень успешных для теннисистов контрактов. В 2018-м Роджер Федерер заключил десятилетний договор с японским производителем одежды Uniqlo. Условия - 30 миллионов долларов в год (13,5 миллиарда тенге) на протяжении десяти лет, даже если швейцарец завершит карьеру (а он уже завершил ее в прошлом году. - Прим. автора).

Джокович с 2017-го играет в одежде от французского Lacoste. В год он зарабатывает по 9,5 миллиона евро (4,7 миллиарда тенге). А Nike согласился платить экс-первой ракетке мира из Японии Наоми Осаке десять миллионов долларов в год (4,5 миллиарда тенге).

Фото: Ktf.kz, Андрей Ударцев (1), United Cup (2)©️

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"