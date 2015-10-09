Со счётом 5:0 завершился бой Казахстана за медаль ЧА по боксу

Лидер сборной Казахстана в весовой категории до 57 килограммов среди спортсменок до 23 лет Ульжан Сарсенбек успешно преодолела четвертьфинальную стадию чемпионата Азии по боксу, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Разгромная победа над соперницей из Японии

В четвертьфинале казахстанская боксерша встретилась с представительницей Японии Рико Ямадой.

С первых секунд поединка Сарсенбек завладела инициативой, регулярно опережала соперницу в атаке и уже после стартового раунда вышла вперед по очкам. В дальнейшем Ульжан не позволила японской спортсменке переломить ход боя и довела встречу до уверенной победы единогласным решением судей — 5:0.

Благодаря этому успеху казахстанка вышла в полуфинал турнира и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

Чемпионат Азии проходит в Индонезии

Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит в Джакарте с 3 по 16 июля.

Сборная Казахстана представлена на турнире 39 боксерами, выступающими в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее Казахстан вырвал первую медаль на ЧА по боксу.

Добавим также, что разгромом 4:1 завершился бой Казахстана за медаль ЧА по боксу.

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