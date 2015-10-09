Разгромом 4:1 завершился бой Казахстана за медаль ЧА по боксу

Казахстанская боксёрша Анита Адишева уверенно пробилась в полуфинал чемпионата Азии-2026 и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль турнира, передают Vesti.kz.
Уверенная победа в четвертьфинале
В столице Индонезии Джакарте продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий до 19 и до 23 лет.
В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 51 килограмма (U23) Адишева встретилась с представительницей Вьетнама Зи Нгок Тран Нгуен.
Казахстанская спортсменка уверенно провела бой, оказалась точнее в большинстве эпизодов и победила преимуществом по судейским запискам — 4:1.
Гарантировала себе медаль
Благодаря этой победе Анита Адишева вышла в полуфинал чемпионата Азии, сохранив шансы на золотую награду. При этом место в четверке сильнейших уже гарантировало казахстанке как минимум бронзовую медаль континентального первенства.
О турнире
Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит в Джакарте с 3 по 16 июля.
Сборная Казахстана представлена на соревнованиях 39 боксёрами, выступающими в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.
Ранее Казахстан вырвал первую медаль на ЧА по боксу.
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