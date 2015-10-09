Неожиданным исходом обернулся бой Казахстан - Узбекистан за медаль ЧА по боксу

В столице Индонезии Джакарте продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий до 19 и до 23 лет. В очередной соревновательный день за выход в полуфинал боролась представительница Казахстана Аружан Жанабаева, передают Vesti.kz.

Казахстанка уступила в четвертьфинале

В весовой категории до 65 килограммов среди спортсменок U23 Жанабаева начала выступление на турнире с четвертьфинальной стадии. Её соперницей стала представительница Узбекистана Севинч Хурамова.

Поединок получился напряженным: по ходу встречи преимущество переходило от одной спортсменки к другой, а ключевым стал третий раунд.

По итогам боя судьи отдали победу узбекистанской боксерше со счётом 5:0. Таким образом, Аружан Жанабаева завершила выступление на чемпионате Азии, остановившись в шаге от медали.

Соперница гарантировала себе награду

Благодаря победе Хурамова вышла в полуфинал турнира и уже обеспечила себе как минимум бронзовую медаль чемпионата Азии.

Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит в Джакарте с 3 по 16 июля.

Сборная Казахстана представлена на турнире 39 боксерами, выступающими в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее Казахстан вырвал первую медаль на ЧА по боксу.

Добавим также, что разгромом 4:1 завершился бой Казахстана за медаль ЧА по боксу.

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