ДТП в Астане: задержали олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов оказался участником двух дорожно-транспортных происшествий в Астане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. В департаменте полиции столицы подтвердили, что именно он находился за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser и был задержан после ДТП.

По данным полиции, водитель Toyota Land Cruiser совершил столкновения с несколькими автомобилями, после чего покинул место происшествия. В результате двух аварий никто не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее итогам действиям водителя будет дана правовая оценка, а также приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий транспортное средство было установлено и задержано сотрудниками полиции на улице Достык. За рулем находился 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения", — сообщили в полиции.

В департаменте полиции подчеркнули, что ответственность за нарушение закона не зависит от известности, профессии, занимаемой должности или спортивных заслуг.

"Каждый, кто нарушает закон и пытается избежать ответственности, понесет ее в установленном законом порядке", — отметили в ДП.

Данияр Елеусинов — заслуженный мастер спорта Казахстана, олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира 2013 года, двукратный победитель Азиатских игр (2010, 2014) и двукратный чемпион Азии (2013, 2015). На профессиональном ринге он владел титулами чемпиона мира IBO в полусреднем весе (2021–2024) и чемпиона IBF Inter-Continental (2020–2022).

В профи Елеусинов в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года в Вашингтоне (США). Его соперником был филиппинец Джеймс Бэкон (26-6, 17 КО), которого казахстанец остановил техническим нокаутом во втором раунде. Всего на счету Данияра 13 боев на профи-ринге, все из которых, он выиграл. В том числе восемь раз побеждал нокаутом.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!