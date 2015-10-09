Олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова арестовали и лишили прав

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны выступил с заявлением по поводу дорожно-транспортных происшествий, совершенных олимпийским чемпионом по боксу Данияром Елеусиновым, сообщают Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что Елеусинов совершил несколько ДТП после чего покинул место происшествия.
- Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Е. (ч. 3 ст. 608 КоАП)
- Судом установлено, что гражданин Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, во время движения по улицам города Астаны совершил 3 дорожно-транспортных происшествия (ДТП).
- В результате нарушения требований Правил дорожного движения водитель:
- совершил наезд на опору ворот подземного паркинга;
- допустил столкновение с другим автомобилем, после чего по инерции совершил наезд на еще один другой автомобиль.
- в последствии совершил столкновение с автомобилем Kia Sportage, который от удара совершил наезд на автомобиль Toyota Hilux.
- В результате дорожно-транспортных происшествий транспортным средствам причинены механические повреждения и материальный ущерб.
- Вина правонарушителя подтверждена материалами дела, в том числе заключением медицинского освидетельствования, согласно которому у Е. установлена легкая степень алкогольного опьянения, а также протоколами об административном правонарушении, схемами дорожно-транспортных происшествий, видеозаписями, объяснениями участников и иными исследованными судом доказательствами.
- Действия Е. квалифицированы по ч. 3 ст. 608 КоАП.
- Санкция указанной статьи предусматривает административный арест сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.
- В судебном заседании Е. полностью признал свою вину.
Обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 50 КоАП, исключающих возможность применения административного ареста, судом не установлено.
- Поскольку санкция ч. 3 ст. 608 КоАП является безальтернативной, суд назначил Е. административное взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.
- Постановления не вступили в законную силу.
Данияр Елеусинов — один из самых титулованных боксеров в истории Казахстана. Он является олимпийским чемпионом Игр-2016, чемпионом мира 2013 года, двукратным победителем Азиатских игр (2010, 2014), двукратным чемпионом Азии (2013, 2015) и заслуженным мастером спорта Республики Казахстан. В профессиональной карьере Елеусинов владел титулом чемпиона мира IBO в полусреднем весе (2021–2024), а также поясом IBF Inter-Continental (2020–2022).
Последний бой на профессиональном ринге казахстанец провел в июле 2025 года в Вашингтоне (США), где уже во втором раунде техническим нокаутом победил филиппинца Джеймса Бэкона (26-6, 17 КО). На сегодняшний день Елеусинов остается непобежденным: в его активе 13 побед в 13 поединках, восемь из которых были одержаны досрочно.
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