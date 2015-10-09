Олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова арестовали и лишили прав

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны выступил с заявлением по поводу дорожно-транспортных происшествий, совершенных олимпийским чемпионом по боксу Данияром Елеусиновым, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Елеусинов совершил несколько ДТП после чего покинул место происшествия.

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Е. (ч. 3 ст. 608 КоАП)

Судом установлено, что гражданин Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, во время движения по улицам города Астаны совершил 3 дорожно-транспортных происшествия (ДТП).

В результате нарушения требований Правил дорожного движения водитель:

- совершил наезд на опору ворот подземного паркинга;

- допустил столкновение с другим автомобилем, после чего по инерции совершил наезд на еще один другой автомобиль.

- в последствии совершил столкновение с автомобилем Kia Sportage, который от удара совершил наезд на автомобиль Toyota Hilux.

- совершил наезд на опору ворот подземного паркинга; - допустил столкновение с другим автомобилем, после чего по инерции совершил наезд на еще один другой автомобиль. - в последствии совершил столкновение с автомобилем Kia Sportage, который от удара совершил наезд на автомобиль Toyota Hilux. В результате дорожно-транспортных происшествий транспортным средствам причинены механические повреждения и материальный ущерб.

Вина правонарушителя подтверждена материалами дела, в том числе заключением медицинского освидетельствования, согласно которому у Е. установлена легкая степень алкогольного опьянения, а также протоколами об административном правонарушении, схемами дорожно-транспортных происшествий, видеозаписями, объяснениями участников и иными исследованными судом доказательствами.

Действия Е. квалифицированы по ч. 3 ст. 608 КоАП.

Санкция указанной статьи предусматривает административный арест сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

В судебном заседании Е. полностью признал свою вину.

Обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 50 КоАП, исключающих возможность применения административного ареста, судом не установлено.

Обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 50 КоАП, исключающих возможность применения административного ареста, судом не установлено. Поскольку санкция ч. 3 ст. 608 КоАП является безальтернативной, суд назначил Е. административное взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Постановления не вступили в законную силу.

Данияр Елеусинов — один из самых титулованных боксеров в истории Казахстана. Он является олимпийским чемпионом Игр-2016, чемпионом мира 2013 года, двукратным победителем Азиатских игр (2010, 2014), двукратным чемпионом Азии (2013, 2015) и заслуженным мастером спорта Республики Казахстан. В профессиональной карьере Елеусинов владел титулом чемпиона мира IBO в полусреднем весе (2021–2024), а также поясом IBF Inter-Continental (2020–2022).

Последний бой на профессиональном ринге казахстанец провел в июле 2025 года в Вашингтоне (США), где уже во втором раунде техническим нокаутом победил филиппинца Джеймса Бэкона (26-6, 17 КО). На сегодняшний день Елеусинов остается непобежденным: в его активе 13 побед в 13 поединках, восемь из которых были одержаны досрочно.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!