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Разгром 5:0 определил судьбу медали в бою Казахстана на ЧА-2026 по боксу

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Разгром 5:0 определил судьбу медали в бою Казахстана на ЧА-2026 по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанка Марал Толепберген выбыла из борьбы за медали чемпионата Азии по боксу среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Марал Толепберген выбыла из борьбы за медали чемпионата Азии по боксу среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале континентального в весовой категории до 54 килограммов Толепберген встретилась с представительницей Индии Джойшири Деви Широм.

Казахстанская боксерша достойно противостояла сильной сопернице и старалась отвечать атакой на атаку, однако благодаря более точным ударам представительница Индии сумела склонить ход поединка в свою пользу.

Поединок завершился победой индийской спортсменки единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, Деви Широм вышла в 1/2 финала и гарантировала себе как минимум бронзу континентального первенства.

Ранее Мадира Жумакан (48 кг) вышла в 1/2 финала и гарантировала себе как минимум бронзу в соревнованиях среди девушек не старше 19-ти лет, а Жадыра Калтай (51 кг) не смогла преодолеть 1/4 финала. Сегодня, 9 июля, на ринг выйдут еще три казахстанки, которые сразятся в рамках вечерней сессии. Она стартует в 15:00 по времени Казахстана.

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