Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 12:10
 

Разгром решил исход боя Казахстана за медаль ЧА-2026 по боксу

  Комментарии

Поделиться
Разгром решил исход боя Казахстана за медаль ЧА-2026 по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанка Жадыра Калтай завершила выступление на чемпионате Азии по боксу среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанка Жадыра Калтай завершила выступление на чемпионате Азии по боксу среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 51 килограмма  Калтай встретилась с одной из главных претенденток на золотую медаль — представительницей Индии Чандрикой Бхореши Пуджари.

Казахстанская спортсменка старалась действовать первым номером, однако соперница грамотно использовала дистанцию и сумела добиться уверенной победы.

Поединок завершился победой индийской боксерши единогласным решением судей со счетом 5:0. Таким образом, Пуджари, выйдя в 1/2 финала гарантировала себе как минимум бронзу мирового первентсва.

Ранее Мадира Жумакан (48 кг) вышла в 1/2 финала и гарантировала себе как минимум бронзу в соревнованиях среди девушек не старше 19-ти лет. Сегодня, 9 июля, на ринг выйдут еще четыре казахстанки.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!