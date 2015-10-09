Разгром решил исход боя Казахстана за медаль ЧА-2026 по боксу

Казахстанка Жадыра Калтай завершила выступление на чемпионате Азии по боксу среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 51 килограмма Калтай встретилась с одной из главных претенденток на золотую медаль — представительницей Индии Чандрикой Бхореши Пуджари.

Казахстанская спортсменка старалась действовать первым номером, однако соперница грамотно использовала дистанцию и сумела добиться уверенной победы.

Поединок завершился победой индийской боксерши единогласным решением судей со счетом 5:0. Таким образом, Пуджари, выйдя в 1/2 финала гарантировала себе как минимум бронзу мирового первентсва.

Ранее Мадира Жумакан (48 кг) вышла в 1/2 финала и гарантировала себе как минимум бронзу в соревнованиях среди девушек не старше 19-ти лет. Сегодня, 9 июля, на ринг выйдут еще четыре казахстанки.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!