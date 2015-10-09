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Любительский бокс
Сегодня 11:33
 

Нокаутом обернулся бой Казахстана за медаль ЧА-2026 по боксу

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Нокаутом обернулся бой Казахстана за медаль ЧА-2026 по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанка Мадира Жумакан победила техническим нокаутом в 1/4 финала чемпионата Азии по боксу среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Мадира Жумакан победила техническим нокаутом в 1/4 финала чемпионата Азии по боксу среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В пятый соревновательный день Жумакан встретилась с представительницей Вьетнама Зи Хонг Иен Нгуен. Поединок состоялся в весе до 48 килограммов.

Первые два раунда прошли в упорной борьбе, однако в заключительной трехминутке казахстанская боксерша завладела заметным преимуществом и отправила соперницу в нокдаун.

После этого рефери остановил поединок, зафиксировав победу Мадиры Жумакан техническим нокаутом. Таким образом, Жумакан вышла в 1/2 финала и гарантировала себе как минимум бронзу турнира.

Добавим, что сегодня, 9 июля на ринг от Казахстана выйдут еще пять боксерш.

Чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит с 3 по 16 июля.

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