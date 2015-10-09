Казахстан понёс первую потерю на ЧА-2026 по боксу

Казахстанская боксёрша Сымбат Алиаскар не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Азии-2026 и завершила выступление на стадии четвертьфинала, передают Vesti.kz.
Поражение в борьбе за медаль
В столице Индонезии Джакарте продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет.
В четвертьфинальном поединке весовой категории до 54 килограммов (U23) Алиаскар встретилась с представительницей Индии Нишей.
Судьи единогласным решением отдали победу сопернице — 5:0 (в пользу индийской боксерши).
Турнир для казахстанки завершён
Поражение не позволило Сымбат Алиаскар выйти в полуфинал, и она завершила выступление на континентальном первенстве.
Этот проигрыш стал первым для Казахстана на текущих соревнованиях.
В свою очередь, Ниша обеспечила себе как минимум бронзовую медаль чемпионата Азии.
Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит в Джакарте с 3 по 16 июля.
Сборная Казахстана представлена на турнире 39 боксерами, которые выступают в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.
Ранее Казахстан вырвал первую медаль на ЧА по боксу.
Добавим также, что разгромом 4:1 завершился бой Казахстана за медаль ЧА по боксу.
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