Казахстан понёс первую потерю на ЧА-2026 по боксу

Казахстанская боксёрша Сымбат Алиаскар не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Азии-2026 и завершила выступление на стадии четвертьфинала, передают Vesti.kz.

Поражение в борьбе за медаль

В столице Индонезии Джакарте продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет.

В четвертьфинальном поединке весовой категории до 54 килограммов (U23) Алиаскар встретилась с представительницей Индии Нишей.

Судьи единогласным решением отдали победу сопернице — 5:0 (в пользу индийской боксерши).

Турнир для казахстанки завершён

Поражение не позволило Сымбат Алиаскар выйти в полуфинал, и она завершила выступление на континентальном первенстве.

Этот проигрыш стал первым для Казахстана на текущих соревнованиях.

В свою очередь, Ниша обеспечила себе как минимум бронзовую медаль чемпионата Азии.

Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит в Джакарте с 3 по 16 июля.

Сборная Казахстана представлена на турнире 39 боксерами, которые выступают в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее Казахстан вырвал первую медаль на ЧА по боксу.

Добавим также, что разгромом 4:1 завершился бой Казахстана за медаль ЧА по боксу.

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