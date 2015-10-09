Разгром 5:0 в бою Казахстана определил обладателя медали ЧА-2026

Представительница сборной Казахстана Аяжан Ермек успешно преодолела стадию четвертьфинала чемпионата Азии по боксу 2026 года среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В поединке весовой категории до 60 килограммов казахстанская боксёрша встретилась с представительницей Южной Кореи Жиён Ким.

Полное преимущество с первых минут

Аяжан с самого начала боя захватила инициативу и не позволила сопернице навязать свою борьбу. Казахстанка уверенно контролировала ход поединка, грамотно сочетая атакующие действия с надёжной защитой.

По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали победу Ермек — 5:0.

Медаль уже гарантирована

Благодаря этой победе Аяжан Ермек вышла в полуфинал чемпионата Азии и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль турнира.

О турнире

Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля.

Сборная Казахстана представлена на соревнованиях 39 боксерами, выступающими в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее Казахстан вырвал первую медаль на ЧА по боксу.

Добавим также, что разгромом 4:1 завершился бой Казахстана за медаль ЧА по боксу.

Казахстан понёс первую потерю на ЧА-2026 по боксу

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