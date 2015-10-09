Казахстан вырвал первую медаль на ЧА по боксу

Казахстанская боксёрша Гульназ Борибаева успешно преодолела четвертьфинальную стадию чемпионата Азии-2026 и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль турнира, передают Vesti.kz.

Непростой бой за полуфинал

В столице Индонезии Джакарте продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий до 19 и до 23 лет.

В дневной программе соревнований первой из казахстанских спортсменов на ринг вышла Гульназ Борибаева, выступающая в весовой категории до 48 килограммов среди боксеров до 23 лет.

В четвертьфинале ей противостояла представительница Индии Нидхи. По итогам напряжённого поединка судьи отдали победу казахстанке со счётом 3:2, что позволило ей пробиться в полуфинал турнира.

Борибаева продолжает борьбу за золото

Благодаря выходу в полуфинал Борибаева сохранила шансы на золотую награду чемпионата Азии и уже обеспечила себе место на пьедестале.

О турнире

Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит в Джакарте с 3 по 16 июля.

Сборная Казахстана представлена на турнире 39 боксерами, выступающими в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Медаль Борибаевой стала первой для Казахстана на этом розыгрыше.



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