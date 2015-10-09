Алимханулы нацелился на титул в новом весе после допинг-скандала

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) поделился своими долгосрочными карьерными планами, передают Vesti.kz.

Алимханулы обозначил новую цель

Казахстанский боксёр дал понять, что не намерен останавливаться на уже завоеванных достижениях и рассчитывает пополнить свою коллекцию чемпионских поясов.

"Мы на пути к чемпионским титулам в трех весовых категориях!"

Такое сообщение Алимханулы опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Боксёр продолжает отбывать дисквалификацию

Ранее Жанибек Алимханулы владел чемпионскими поясами по версиям IBF и WBO в среднем весе. В конце 2025 года казахстанский боксер должен был провести объединительный поединок с чемпионом WBA — кубинцем Эрисланди Ларой.

Однако бой не состоялся после того, как допинг-проба Алимханулы дала положительный результат.

Впоследствии IBF лишила казахстанца чемпионского титула и отстранила его от выступлений до декабря 2026 года. WBO, в свою очередь, также наложила на боксера годичную дисквалификацию, при этом сохранив за ним чемпионский пояс.

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